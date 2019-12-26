Прибыльность высокодоходных валют развивающихся экономик в 2020 году снизится - Julius Baer

Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют развивающихся стран.

"Ожидаемое возобновление иностранных инвестиций в развивающиеся рынки говорит о том, что энтузиазм инвесторов по отношению к их валютам также возвращается, поскольку резкие девальвации в 2018 году сократили дисбалансы для ряда чувствительных валют, - указывают аналитики Julius Baer. - Дефицит текущих статей платежного баланса Турции стал профицитом, а дефицит в Мексики практически исчез. Снижение процентных ставок на долларовом рынке способствовало улучшению ситуации с глобальной ликвидностью, а растущие резервы ключевых валют снижают чувствительность валют развивающихся рынков".

Оборотная сторона, на взгляд экспертов банка, состоит в том, что ряд развивающихся стран в последние годы использовали эти события для снижения процентных ставок, чтобы защитить свои валюты. Вознаграждение за инвестиции в более рисковые высокодоходные валюты развивающихся рынков значительно снизилось в 2018 году и станет существенным негативным фактором для них в 2020 году.

"Мы ожидаем умеренное ослабление номинального курса большинства валют развивающихся рынков, учитывая более высокие по сравнению с США уровни инфляции. Тем не менее, более высокие процентные ставки превратят номинальное ослабление курса в положительную прибыль в 2020 году, что уже можно было наблюдать в 2019 году", - прогнозируют эксперты Julius Baer.