Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм - ИК "Фридом Финанс"

Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Конец года складывается для инвесторов исключительно удачно, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс Мосбиржи с начала года прибавил более 25%, а с учетом дивиденда на акции его рост составляет около 35%. Еще выше доходность долларовых индексов: более 40% без учета дивидендов и свыше 50% полной доходности с начала года. Это второе место в рейтинге доходности рынков после индекса Atex, но до конца года еще неделя, а разрыв между лидерами менее 5 п.п., отмечает Г. Ващенко.

"Стоит отметить, что ранее подобный рывок российский рынок демонстрировал в 1999-м и 2009 годах, то есть ровно 10 и 20 лет назад. Нынешний бум на фондовом рынке связан с как положительной динамикой на внешних площадках, так и с тем, что не реализовались риски, в первую очередь, ценовые. Котировки нефти и металлов не обрушились, к тому же произошли позитивные сдвиги: ведущие рейтинговые агентства вернули России инвестиционный рейтинг. Это настоящий бум частных и коллективных инвестиций, - комментирует ситуацию специалист ИК "Фридом Финанс". - Мы не ожидаем потрясений в январе, рыночная динамика в целом будет зависеть от внешнего фона. В ближайшие две недели не публикуется важной статистики. В России активность будет низкой даже в торговые дни, поскольку они совпадают с общегосударственными новогодними каникулами. Ралли, вероятно, вскоре закончится и уступит место технической коррекции или "боковому" движению".