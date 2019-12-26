S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, отмечает аналитик Ален Сабитов, так что внимание инвесторов плавно смещается к предстоящим в январе событиям.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

"Аппетит" к риску умеренный. В отсутствие новых драйверов и в связи с низкой активностью ожидаем, что S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов. Техническая картина по S&P 500 показывает, что момент слабеет. "Гэп" от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI по-прежнему находится на значениях, сигнализирующих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем", - указывает А. Сабитов.