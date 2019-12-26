Ренессанс Капитал поднял оценку акций ФСК на 3%, подтвердив рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,191 рубля до 0,196 рубля за штуку, включив в модель оценки компании новые прогнозы ее менеджмента, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена. Эксперты ожидают дивидендную доходность акций ФСК за 2019 год на уровне 8,4%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ФСК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,2 рубля за штуку.