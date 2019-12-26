Сигнал для дальнейшей игры на повышение в диапазон 3500-3600 рублей сформировался в акциях "Магнита" - ИК "Алго Капитал"

Сигнал для дальнейшей игры на повышение в диапазон 3500-3600 рублей сформировался в акциях "Магнита", говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Бумаги розничной торговой сети "Магнит" пытаются сократить свое сильное отставание от ушедшего далеко вперед рынка. В них наметилось коррекционное повышение в противовес сильной осенней просадке. После успешного преодоления среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 3350-3380 руб. в этих акциях сформировался сигнал для дальнейшей игры на повышение в диапазон 3500-3600 руб." - отмечает Виталий Манжос.