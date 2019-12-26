Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62 - ИК "Фридом Финанс"

Рубль с начала года укрепился к доллару на 13%. "Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу. Наиболее сильное движение возможно не ранее 3 января. Игроки не прогнозируют отток валюты, рынок в достаточной степени сбалансирован. Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62", - пишет в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.