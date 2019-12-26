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26 декабря 2019 года 09:53
Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62 - ИК "Фридом Финанс"
Рубль с начала года укрепился к доллару на 13%. "Мы полагаем, что снижение пары подходит к концу. Наиболее сильное движение возможно не ранее 3 января. Игроки не прогнозируют отток валюты, рынок в достаточной степени сбалансирован. Ожидания по паре USD/RUB составляют 61,50-62", - пишет в комментарии начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
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26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей... читать дальше
.26 декабря 2019 года 17:02
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют... читать дальше
.26 декабря 2019 года 16:19
2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из... читать дальше
.26 декабря 2019 года 15:32
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:12
S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, отмечает аналитик Ален... читать дальше
.26 декабря 2019 года 10:05
Стоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок в район 70 долларов за баррель невелики. Поэтому, предупреждает в своем... читать дальше
.26 декабря 2019 года 09:32
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг уверенно повышаются. читать дальше
.25 декабря 2019 года 14:23
Если первая часть торговой сделки США и Китая увенчается успехом и создаст предпосылки для второй части, то Китай и азиатские страны могут значительно превзойти своих конкурентов по DM и EM из-за отставания в этом году, говорится в обзоре ITI Capital. "Например, Таиланд, Малайзия и Индонезия... читать дальше
.25 декабря 2019 года 13:21
Мягкая монетарная политика и бюджетно-налоговые меры правительств не изменятся и в следующем году, таким образом, глобальные рынки хорошо защищены избыточным притоком ликвидности, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. "Например, США продолжают... читать дальше
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