Четверг российский рынок акций может начать с повышения - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году или даже ускорить свой рост. На российском горизонте также есть интересные новости. Четверг российский рынок акций может начать с повышения, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.