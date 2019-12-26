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26 декабря 2019 года 09:33
Ожидается открытие индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в четверг отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона, а позднее может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3035 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - указывает В. Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск), отмечает специалист ИК "Алго Капитал". .
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