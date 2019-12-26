Возможно умеренное ослабление рубля до конца года, но не более 63,5 за доллар - Алор Брокер

Пик налогового периода в среду способствовал укреплению рубля на низколиквидном рынке. В четверг с утра доллар слабо снижается к основным мировым валютам. "До конца года мы ждем умеренного ослабления российской валюты, но не более 63,5 рубля за доллар", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.