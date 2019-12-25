Рубль в среду сохранял одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

Рубль в среду продолжал свое укрепление, обновляя очередные максимумы, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, в паре с долларом отечественная валюта была близка к отметке 61,5, а в паре с евро преодолела отметку в 68,3. К окончанию рабочего дня рубль несколько сократил свое преимущество, однако сохранял одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках.

"Помимо крупных платежей в бюджет, росту рубля по-прежнему способствовали и котировки нефти. Впрочем, не стоит забывать, что торги проходили при пониженной активности участников рынка из-за выходного дня на западных площадках", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".

Также Юрий Кравченко добавил, что в декабре стартовал очередной дивидендный период, в рамках которого участники рынка аккумулируют для выплат рублевую ликвидность, что способствует укреплению рубля. Однако затем часть выплаченных российскими компаниями дивидендов будет конвертирована в иностранную валюту эмитентами депозитарных расписок. Кроме того, часть дивидендов также будет переведена в валюту нерезидентами - владельцами обыкновенных акций. В результате последних факторов рубль уже скоро может оказаться под давлением.