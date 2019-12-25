.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно, рынок возобновит рост, и индекс Мосбиржи достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 декабря 2019 года 16:24
Возможно, рынок возобновит рост, и индекс Мосбиржи достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Возможно, рынок акций возобновит рост, и индекс Мосбиржи достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Торги 25 декабря на российском фондовом рынке проходят спокойно. Объемы и волатильность заметно ниже, чем обычно, так как в США и Европе празднуют Рождество, констатирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В фокусе нет новостей, которые могли бы заметно повлиять на динамику рынка. Европейские площадки в четверг продолжат отдыхать, поэтому торговая активность и волатильность на "Московской бирже" обещают быть низкими. К вечеру рынок будет отыгрывать динамику в США, на которую, в свою очередь, повлияют данные с рынка жилья. "Не исключено, что рынок возобновит рост и индекс достигнет нового максимума на уровне 3050 пунктов", - указывает Г. Ващенко .
.
25 декабря 2019 года 14:23
Если первая часть торговой сделки США и Китая увенчается успехом и создаст предпосылки для второй части, то Китай и азиатские страны могут значительно превзойти своих конкурентов по DM и EM из-за отставания в этом году, говорится в обзоре ITI Capital. "Например, Таиланд, Малайзия и Индонезия... читать дальше
.25 декабря 2019 года 13:21
Мягкая монетарная политика и бюджетно-налоговые меры правительств не изменятся и в следующем году, таким образом, глобальные рынки хорошо защищены избыточным притоком ликвидности, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. "Например, США продолжают... читать дальше
.25 декабря 2019 года 10:52
Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной - ITI Capital
Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной, в условиях низких ставок спрос на акции будет расти, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Снижение ставок и низкая инфляция будут вынуждать... читать дальше
.25 декабря 2019 года 10:13
Контракты на Brent впервые с сентября смогли достигнуть уровней выше $67/bbl, но при этом в среду, по мнению аналитиков "Нордеа банка", вряд ли стоит ожидать существенную динамику на нефтяном рынке, поскольку большинство западных площадок закрыты по случаю рождественских праздников. читать дальше
.25 декабря 2019 года 09:28
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник, Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд. Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут в среду. Цены на нефть эталонных марок во вторник существенно выросли. читать дальше
.24 декабря 2019 года 10:51
Нефтяные котировки в утренние часы вторника продолжают умеренно расти в ожидании публикации отраслевой статистики, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $66,5/bbl, WTI торгуется на уровне $60,6/bbl. Ночью со вторника на среду будут... читать дальше
.24 декабря 2019 года 10:20
Сильных движений на нефтяных площадках в условиях предпраздничных торгов не ожидается, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы во вторник утром растут менее чем на 0,5%, оставаясь на расстоянии от многонедельных максимумов (66,78 доллара и 61,40 доллара для Brent и WTI... читать дальше
.24 декабря 2019 года 10:02
Средние цены на нефть Brent в 2020 году могут оказаться выше текущих уровней, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что на этой неделе цены на нефть будут двигаться в рамках заданного диапазона на фоне небольшого объема торгов и отсутствия драйверов как роста, так и снижения. Добыча в... читать дальше
.24 декабря 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы при закрытии торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.23 декабря 2019 года 13:55
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник, если публикуемая статистика по заказам на товары длительного пользования в США окажется позитивной, говорится в обзоре аналитика банка Михаила Шейбе. Участники нефтяного рынка в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.