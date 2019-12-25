Китай и Азия могут показать лучшие результаты в следующем году - ITI Capital

Если первая часть торговой сделки США и Китая увенчается успехом и создаст предпосылки для второй части, то Китай и азиатские страны могут значительно превзойти своих конкурентов по DM и EM из-за отставания в этом году, говорится в обзоре ITI Capital. "Например, Таиланд, Малайзия и Индонезия отстают в этом году, тогда как рост Таиланда в следующем году будет двузначным. Индия и Корея прибавят более 8%. В целом рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднялись на 16%, но повысятся еще на 10%, согласно консенсус-прогнозу; рост рынка Китая составил 19%, но в долларовом выражении - более 14%, следует из консенсус-прогноза", - отмечает эксперт ITI Capital Искандер Луцко.