Валютным игрокам стоит проявлять особенную осторожность в сделках - ГК "ФИНАМ"

Колебания ключевых пар в условиях "тонкого" валютного рынка по традиции могут быть лишены фундаментальной подоплеки и носить ненаправленный, хаотичный характер, поэтому игрокам стоит проявлять особенную осторожность в сделках, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды показывает ненаправленное движение после незначительного изменения днем ранее.

"Фондовые биржи США и стран Старого Света закрыты по случаю праздника, и в условиях "тонкого" валютного рынка колебания ключевых пар по традиции могут быть лишены фундаментальной подоплеки и носить ненаправленный, хаотичный характер, поэтому игрокам стоит проявлять особенную осторожность в сделках", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова.

Календарь статистики в праздничные даты тоже пустует, а вышедшие на старте недели данные не впечатлили долларовых "быков" – заказы на товары длительного пользования в Штатах за ноябрь сократились на 2,0% при прогнозах роста на 1,5%.

"С технической точки зрения, на часовом графике валютной пары EUR/USD формируется консолидационная фигура – "симметричный треугольник", и игрокам целесообразно отслеживать сигналы о направлении пробития фигуры в ближайшие дни", - обращает внимание З. Саидова.