Рубль сохранит свою привлекательность в следующем году, если не изменится санкционная риторика - ITI Capital

Рубль сохранит свою привлекательность в следующем году, если не изменится санкционная риторика, говорится в обзоре ITI Capital. Санкционная премия упала на 11% и сейчас составляет 10%.

"Мы оцениваем справедливый курс рубля без санкционной премии в 56 руб. за доллар, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - В начале первого квартала (традиционно позитивного для рубля) 2020 г., мы ожидаем укрепления до 60,5 руб. за доллар, до середины первого полугодия возможно движение чуть ниже 60, до 58 руб. за доллар, если отношения между Россий и Украиной продолжат улучшаться, не будет геополитических рисков со стороны администрации США, и торговые отношения между США и Китаем наладятся".