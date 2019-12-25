Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной - ITI Capital

Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной, в условиях низких ставок спрос на акции будет расти, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

Снижение ставок и низкая инфляция будут вынуждать инвесторов искать более высокую доходность. Более 30% суверенных обязательств развитых экономик в валюте относятся к инструментам с отрицательной ставкой, 50% - со ставкой 1-2%, следует из доклада МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности. При таких уровнях в долгосрочной перспективе доходность от прибыли компаний в США (обратно пропорциональная P/E) в 5,3% может стать еще более привлекательной, полагает эксперт.

"Самыми недооцененными в S&P 500 остаются нефтесервисные компании, такие как Marathon Petroleum, EQT, Schlumberger, Halliburton и Cabot Oil, а также отдельные акции, такие как Abiomed, Gilead Science, US Cellular Group, Textron, Amazon, Constellation Brands и TripAdvisor - у них двузначный потенциал роста в следующем году, - отмечает Искандер Луцко. - Большинство нефтегазовых компаний в США, как например Halliburton и Schlumberger, торговалось на локальных минимумах 2002 г., но с октября они прибавили 30%, торгуются в восходящим тренде и имеют двузначный потенциал роста ввиду оптимизации бизнеса, снижения долговой нагрузки, новой программы buy-back и повышения эффективности добычи. Это особенно актуально для нефтегазового сектора США, который значительно закредитован из-за высокого объема добычи в 2014 г., когда число буровых установок достигло рекорда".

Также эксперт ITI Capital рекомендует обратить внимание на биофармацевтику, например, на Gilead Sciences (GILD US Equity) с потенциалом роста в 18% через 12 месяцев в валюте - компании в последнее время помогли новости об инновационных разработках, новых сделках и ослабление опасений по поводу политических рисков.