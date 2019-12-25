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25 декабря 2019 года 10:52
Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной - ITI Capital
Доходность от прибыли компаний США в долгосрочной перспективе может стать еще более привлекательной, в условиях низких ставок спрос на акции будет расти, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Снижение ставок и низкая инфляция будут вынуждать инвесторов искать более высокую доходность. Более 30% суверенных обязательств развитых экономик в валюте относятся к инструментам с отрицательной ставкой, 50% - со ставкой 1-2%, следует из доклада МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности. При таких уровнях в долгосрочной перспективе доходность от прибыли компаний в США (обратно пропорциональная P/E) в 5,3% может стать еще более привлекательной, полагает эксперт. "Самыми недооцененными в S&P 500 остаются нефтесервисные компании, такие как Marathon Petroleum, EQT, Schlumberger, Halliburton и Cabot Oil, а также отдельные акции, такие как Abiomed, Gilead Science, US Cellular Group, Textron, Amazon, Constellation Brands и TripAdvisor - у них двузначный потенциал роста в следующем году, - отмечает Искандер Луцко. - Большинство нефтегазовых компаний в США, как например Halliburton и Schlumberger, торговалось на локальных минимумах 2002 г., но с октября они прибавили 30%, торгуются в восходящим тренде и имеют двузначный потенциал роста ввиду оптимизации бизнеса, снижения долговой нагрузки, новой программы buy-back и повышения эффективности добычи. Это особенно актуально для нефтегазового сектора США, который значительно закредитован из-за высокого объема добычи в 2014 г., когда число буровых установок достигло рекорда". Также эксперт ITI Capital рекомендует обратить внимание на биофармацевтику, например, на Gilead Sciences (GILD US Equity) с потенциалом роста в 18% через 12 месяцев в валюте - компании в последнее время помогли новости об инновационных разработках, новых сделках и ослабление опасений по поводу политических рисков.
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25 декабря 2019 года 14:23
Если первая часть торговой сделки США и Китая увенчается успехом и создаст предпосылки для второй части, то Китай и азиатские страны могут значительно превзойти своих конкурентов по DM и EM из-за отставания в этом году, говорится в обзоре ITI Capital. "Например, Таиланд, Малайзия и Индонезия... читать дальше
.25 декабря 2019 года 13:21
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.25 декабря 2019 года 10:13
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.25 декабря 2019 года 09:28
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.24 декабря 2019 года 09:38
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Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник
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.23 декабря 2019 года 12:01
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