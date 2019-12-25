Рубль вероятно, приостановит укрепление - ИК "Велес Капитал"

Ближайшей поддержкой для пары доллар/рубль выступает отметка 61,65. Поддержка для евро расположена на уровне 68,50 рубля. Рубль уже отыграл позитивный нефтяной фактор, поэтому в текущих условиях и ввиду близости новых максимумов, вероятно, приостановит укрепление, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

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