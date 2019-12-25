Вряд ли стоит ожидать существенную динамику на нефтяном рынке - "Нордеа банк"

Контракты на Brent впервые с сентября смогли достигнуть уровней выше $67/bbl, но при этом в среду, по мнению аналитиков "Нордеа банка", вряд ли стоит ожидать существенную динамику на нефтяном рынке, поскольку большинство западных площадок закрыты по случаю рождественских праздников.