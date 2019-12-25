Ждем продолжения консолидации рынка акций - Алор Брокер

Аналитики Алор Брокер ждут продолжения консолидации рынка акций, сообщается в комментарии.

"В среду наши торги пройдут без внешних ориентиров - западные площадки закрыты по случаю празднования католического Рождества. Неоднократно мы видели, как в таких случаях отечественный рынок совершал сильные движения. Но сейчас, похоже, не тот случай - последние две сессии рынок проводит в консолидации, а спрос смещается в сторону "второго эшелона", что говорит об ослаблении силы фондовых "быков". Скорее всего, нас опять ждет "боковик" на низких объемах торгов, - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - В целом ждем продолжения восходящего тренда на рынке акций и достижения отметки 3100 пунктов если не в конце уходящего года, то в первых числах 2020 года".