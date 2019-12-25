Доллар/рубль может прекратить снижение или даже показать разворот с первой целью в район 62,4, а потом и выше 63 - Алор Брокер

Пара доллар/рубль как минимум прекратит снижение, а как максимум покажет разворот с первой целью движения в район 62,4, а потом и выше 63, говорится в комментарии Алор Брокер.

Пара доллар/рубль во вторник закрылась чуть ниже отметки 61,9. "Последний раз мы видели ее здесь в августе 2018 года. По-прежнему не видим фундаментальных факторов для роста рубля до конца года. В среду торги на российском валютном рынке пройдут не только без участия нерезидентов, но и без притока валютной выручки. Скорее всего, в таких условиях пара доллар-рубль как минимум прекратит снижение, а как максимум покажет разворот с первой целью движения в район 62,4, а потом и выше 63", - предполагает аналитик Алексей Антонов.