Индекс Мосбиржи в среду откроется вблизи отметки 3030 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду откроется вблизи отметки 3030 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3030 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние "бокового" движения. Этому способствует временная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона", - указывает В. Манжос.

Выхода какой-либо значимой иностранной макроэкономической статистики не запланировано. Поэтому во второй половине дня российский рынок акций может продолжить консолидацию, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах, отмечает специалист ИК "Алго Капитал".