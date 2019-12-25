USD/RUB, вероятнее всего, останется вблизи отметки 62 - ИК "Фридом Финанс"

Пара USD/RUB, вероятнее всего, останется вблизи отметки 62 в ближайшие полтора дня из-за рождественских каникул в США и Европе, отмечается в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "Ожидаем "боковую" динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей, на мировых площадках выходной день. Ожидания по паре USD/RUB - 61,90-62,20", - пишет специалист.