ITI Capital оценивает потенциал роста российского рынка акций в 2020 г в диапазоне 10-15%, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. Эксперт по-прежнему видит приличный потенциал роста Газпрома в следующем году. В этом году компания прибавила 67% вопреки санкциям против Северного потока-2, так как акции торгуются на уровне коэффициента цена/балансовая стоимость 0,4.

"Сбербанк, который в этом году вырос на 31%, выступает в роли идеального индикатора сильной игры в рублях, - отмечает эксперт ITI Capital. - Сбербанк это фундаментальная макроигра со ставкой на рубль к доллару, который тесно коррелирует с валютой и ОФЗ, из-за того что 46% населения держат депозиты в Сбербанке, при этом лишь 20% этих вкладов - валютные. Каждый раз после разворота рынка, когда, как ожидается, рубль будет укрепляться к доллару, стоит больше перекладываться в Сбербанк. Но этому обязательно должно сопутствовать удорожание нефти, что мы сейчас и наблюдаем. Потому что при ее текущей цене в $66/барр. курс рубля выглядит справедливым, хотя корреляция между российской валютой и нефтью упала до 37%".

Среди прочего, по мнению Искандера Луцко, хорошие тактические варианты - акции металлургических и горнодобывающих компаний, таких как ММК и Северсталь. Среди фундаментальных долгосрочных вложений эксперт рекомендует Petropavlovsk, АФК Система и российские IT-акции, такие как Яндекс и Mail.ru, а также производителей удобрений, таких как Фосагро.