Рубль вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар - ГК "ФИНАМ"

Рубль чувствует себя достаточно неплохо. Если позитивные настроения на рынках продолжатся, он вполне может вплотную приблизиться к уровню 61 за доллар, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.