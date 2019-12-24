Рубль зафиксировал небольшое укрепление по отношению к доллару и евро вопреки сезонности - ГК "ФИНАМ"

Валютная пара USD/RUB с начала декабря ослабла уже на 3,4%, и все это вопреки традиционной негативной сезонности для рубля, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

"Российская валюта в текущем месяце демонстрирует редкостные "подвиги", и напрашиваются параллели с динамикой американского фондового рынка за последние недели – на заокеанских биржевых площадках наблюдается весьма бурный, если не сказать нездоровый, подъем "аппетита" к риску, который, по всей видимости, и тащит за собой высокорисковые активы вроде рубля, - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова. - То есть, в пользу рубля на данном этапе действуют не внутренние российские факторы, а внешние – эйфория по поводу первой фазы торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем продолжает "подпитываться" новостными заголовками на тему прогресса переговоров, а также благоприятную среду для покупательных настроений в отношении рисковых активов создали 3 понижения ставки ФРС за этот год".

Также свой вклад в укрепление российской валюты вносит долгоиграющий эффект от заседания ОПЕК, на котором было решено сократить объёмы добычи ещё на 500 тыс. баррелей в сутки сверх оговорённых ранее объёмов, начиная с января 2020 года, указывает З. Саидова.

"Мы констатируем, что рубль за последние недели стал выглядеть "перегретым", так как укрепился на отчасти раздутых обстоятельствах, и коррекционная просадка уже не "за горами". До конца текущей недели валютный рынок "истончится" в силу католического Рождества, поэтому колебания валютных пар могут носить хаотичный характер, оторванный от фундаментальных факторов", - пишет специалист ГК "ФИНАМ".