.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы в 2020 году переключатся с ОФЗ на корпоративные бонды в поисках более высоких доходностей - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 декабря 2019 года 12:31
Инвесторы в 2020 году переключатся с ОФЗ на корпоративные бонды в поисках более высоких доходностей - Уралсиб
Доходность рыночного средневзвешенного портфеля ОФЗ за 2019 год снизилась более чем на 200 б.п. до 6,1% годовых, превзойдя снижение доходности портфеля корпоративных бумаг примерно на 10 б.п., отмечается в обзоре корпорации "Уралсиб". Таким образом, спред корпоративных облигаций к ОФЗ за год практически не изменился и на данный момент превышает 100 б.п., что, на взгляд экспертов, избыточно, премия порядка 60– 70 б.п. выглядит более адекватной с фундаментальной и исторической точки зрения. "Поскольку в уходящем году доходности ОФЗ достигли многолетних минимумов и потенциал их снижения в 2020 г. ограниченный, мы ждем, что в поисках более высоких доходностей инвесторы переключатся на корпоративные бумаги и спред наконец-то снизится, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - За текущий год совокупный доход от владения рыночным портфелем ОФЗ составил более 15,5%, тогда как у корпоративного сегмента этот показатель немногим превысил 10,2%. Основным драйвером рынка ОФЗ стало понижение ключевой ставки ЦБ за год на 150 б.п. до 6,25%, что способствовало не только покупкам со стороны локальных участников, но и большому притоку средств нерезидентов в рублевые госбумаги". Что касается следующего года, то потенциал снижения ключевой ставки экспертам "Уралсиба" представляется уже очень ограниченным: "мы ждем, что ставка будет снижена на 50 б.п. до 5,75% к концу года, причем после достижения рубежа в 6% Банк России возьмет паузу на несколько заседаний по ДКП. По мере снижения ключевой ставки мы прогнозируем дальнейший рост наклона кривой, который заметно увеличился в текущем году. По нашим оценкам, спред между двухлетними и пятнадцатилетними ОФЗ расширится до 100 б.п. с текущих 85 б.п. С точки зрения соотношения Риск/Доходность мы отдаем предпочтение среднесрочным облигациям в следующем году".
.
24 декабря 2019 года 10:51
Нефтяные котировки в утренние часы вторника продолжают умеренно расти в ожидании публикации отраслевой статистики, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $66,5/bbl, WTI торгуется на уровне $60,6/bbl. Ночью со вторника на среду будут... читать дальше
.24 декабря 2019 года 10:20
Сильных движений на нефтяных площадках в условиях предпраздничных торгов не ожидается, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы во вторник утром растут менее чем на 0,5%, оставаясь на расстоянии от многонедельных максимумов (66,78 доллара и 61,40 доллара для Brent и WTI... читать дальше
.24 декабря 2019 года 10:02
Средние цены на нефть Brent в 2020 году могут оказаться выше текущих уровней, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что на этой неделе цены на нефть будут двигаться в рамках заданного диапазона на фоне небольшого объема торгов и отсутствия драйверов как роста, так и снижения. Добыча в... читать дальше
.24 декабря 2019 года 09:38
Американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы при закрытии торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.23 декабря 2019 года 13:55
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник
Sberbank CIB считает маловероятным закрепление цен на нефть выше $66 за баррель ближе к вечеру в понедельник, если публикуемая статистика по заказам на товары длительного пользования в США окажется позитивной, говорится в обзоре аналитика банка Михаила Шейбе. Участники нефтяного рынка в... читать дальше
.23 декабря 2019 года 12:01
Несмотря на рождественские праздники, возможно ускорение роста доллара к евро в конце года, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Пара евро-доллар в пятницу, на третий день тестирования поддержки 1,11, наконец смогла ее пробить и опуститься до 1,1086. "Основным драйвером начавшегося... читать дальше
.23 декабря 2019 года 10:31
Нефть на текущей неделе не выйдет из ценового диапазона 65-67 долл./барр., говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. На утро понедельника Brent снижается, но остается вблизи 3-х месячных максимумов. "Некоторое давление на котировки оказывает статистика по числу... читать дальше
.23 декабря 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы достигли новых рекордных отметок к закрытию торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.20 декабря 2019 года 17:35
Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, стабилизируются в районе 14-15 тыс. долларов за тонну - Промсвязьбанк
Средние цены на никель в 2020 году, скорее всего, будут в районе 14-15 тыс. долл. за тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. По мнению экспертов банка, тревожным сигналом для участников рынка в данное время выступает рост биржевых запасов никеля и снижение цен на нержавеющую сталь в Китае.... читать дальше
.20 декабря 2019 года 16:46
Средняя цена золота в 2020 году может составить 1492 доллара/унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. Причем ралли на фондовых рынках в конце... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.