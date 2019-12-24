Фундаментально рублю ничто не угрожает - РФПИ

Ближайшие до нового года дни могут сопровождаться периодами резкого повышения волатильности курса рубля в диапазоне 62-63/USD, но фундаментально рублю ничто не угрожает, указывает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.