Отраслевая статистика может поддержать нефтяные котировки во вторник - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки в утренние часы вторника продолжают умеренно расти в ожидании публикации отраслевой статистики, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent остаются на комфортных уровнях вблизи отметки $66,5/bbl, WTI торгуется на уровне $60,6/bbl.

Ночью со вторника на среду будут опубликованы предварительные данные по коммерческим запасам нефти в Штатах от Американского института нефти (API). Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозируют снижение запасов сырой нефти почти на 2 mb. Если статистика от API подтвердит эти ожидания, нефтяные котировки, вероятно, продолжат получать поддержку, полагают аналитики "Нордеа Банка". При этом новостной фон на глобальных площадках остается преимущественно нейтральным, а рисковые активы торгуются в узких диапазонах, что позволяет и ценам на нефть сохраняться на относительно комфортных уровнях. В результате, отраслевая статистика может поддержать нефтяные котировки в условиях нейтрального новостного фона.