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24 декабря 2019 года 10:35
Пара доллар/рубль во вторник может удерживаться в диапазоне 62-62,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль во вторник может удерживаться в диапазоне 62-62,50 руб./долл., говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Активность торгов на глобальных рынках из-за рождественских выходных начнет ослабевать, что, вероятно, найдет отражение и в динамике российской валюты. Также эксперт отмечает, что на среду приходится пик налоговых выплат в РФ – российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. "Считаем, что основные участники рынка уже сформировали необходимый объем рублевой ликвидности, учитывая вероятное уменьшение торговой активности в ближайшие дни, - указывает М. Поддубский. - Последние числа декабря периодически проходят в режиме умеренного ослабления рубля отчасти на фоне погашения рядом российских компаний платежей по внешнему долгу, отчасти из-за большего влияния покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на пониженных торговых объемах, но в случае появления ощутимого дефицита валютной ликвидности ЦБ готов снять локальную напряженность (например, через операции валютного свопа) и разово приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Татнефть, Норильский Никель ГМК
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