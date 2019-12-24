Корпоративные новости могут выйти на первый план - ИК "Велес Капитал"

Утром во вторник российские индексы и рубль получат умеренную поддержку от благоприятного внешнего фона, в связи с чем можно ожидать небольшого роста в начале дня, указывает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В остальном сессия обещает быть спокойной на новости - западные биржи закрываются на празднование католического Рождества. В этих условиях инвесторы обратят внимание на корпоративные новости и, в частности, на дивидендную политику "Газпрома", отмечает специалист.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром