Средние цены Brent в 2020 году могут оказаться выше текущих уровней - Альфа-банк

Средние цены на нефть Brent в 2020 году могут оказаться выше текущих уровней, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Мы считаем, что на этой неделе цены на нефть будут двигаться в рамках заданного диапазона на фоне небольшого объема торгов и отсутствия драйверов как роста, так и снижения. Добыча в США все еще не растет (по данным EIA), подтверждая более консервативные прогнозы OPEC и IEA в отношении перспектив добычи сланцевой нефти. После продолжительного спада (на 25% с начала года) количество буровых установок в США выросло до 24 штук за последние 2 недели. Запасы нефти в США снова снизились, продолжив тренд, который может поддержать рост цен на нефть на этой неделе. Неожиданно более сильное в сравнении с ожиданиями снижение квот по добыче странами OPEC+, обещания Саудовской Аравии снизить квоты и далее, а также признаки того, что потенциал добычи в США ограничен, действительно вселяют оптимизм в отношении средних цен на Brent в 2020 году – они могут оказаться выше текущих уровней", - пишут аналитики Альфа-банка.