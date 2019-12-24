Более реалистичным выглядит уход пары доллар/рубль выше отметки 63 - Алор Брокер

Пара доллар/рубль "нащупала" себе поддержку в диапазоне 62-62,3. В отсутствие внешнего фона и западных спекулянтов на первый план выступят внутренние факторы, прежде всего, увеличение объемов покупки валюты перед длинными праздниками, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. "Поэтому нет оснований ожидать дальнейшего роста рубля до конца года. Более реалистичным выглядит уход пары выше отметки 63", - пишет он.