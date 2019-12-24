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24 декабря 2019 года 09:30
Индекс Мосбиржи во вторник откроется нейтрально - ИК "Алго Капитал"
После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых стимулов для направленного движения, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3025-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых стимулов для направленного движения. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - указывает В. Манжос. Выхода значимой иностранной статистики во вторник не ожидается. Кроме того, на Нью-Йоркской фондовой бирже запланировано раннее закрытие торгов. Поэтому влияние нерезидентов на локальный рынок акций должно быть ослаблено, отмечает специалист ИК "Алго Капитал". Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.
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