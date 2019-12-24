Индекс Мосбиржи взял курс на 3100 пунктов - Алор Брокер

Индекс Мосбиржи взял курс на 3100 пунктов, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Торги на западных площадках во вторник пройдут с укороченными сессиями, и вряд ли там произойдут сильные движения. Перед открытием наших торгов американские фьючерсы торгуются в очень небольшом "плюсе", слабо снижается нефть. Поэтому открытия российского рынка акций ждем без существенных изменений. Однако в дальнейшем вероятно продолжение подъема, стратегической целью которого теперь является отметка 3100 пунктов по индексу Мосбиржи", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.