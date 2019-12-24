Индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи во вторник будет консолидироваться вблизи текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок завершает год на исторических максимумах, и в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи вновь обновил рекорды, превысив отметку в 3030 пунктов.

"Основные корпоративные события этого декабря на российском рынке уже состоялись, но из оставшихся отметим, что сегодня совет директоров "Газпрома" должен утвердить новую дивидендную политику, а 26-27 декабря состоятся дивидендные отсечки в акциях "Норникеля" и "Татнефти". С сегодняшнего дня активность торгов на глобальных рынках будет ослабевать, и по индексу Мосбиржи ожидаем консолидации вблизи текущих уровней", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.