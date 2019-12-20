БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг GDR Магнита до "держать" после переоценки сектора

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"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 3% - до $38 за штуку, а GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) на 8% - до $13, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Кроме того, для GDR "Магнита" была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать". Для акций "Магнита" и GDR X5 рекомендация "держать" была подтверждена.

"Мы понизили наши прогнозы для Х5 и "Магнита" на 2019 год с учетом обновленных годовых ориентиров и недавних действий компаний. Также мы немного снизили прогнозы финрезультатов на 2020-2024 годы и учли новые оценки капзатрат. Однако ухудшение финрезультатов было компенсировано снижением стоимости заимствования и безрисковой ставки, что привело к пересмотру WACC", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Х5 (для GDR; цены в долларах США) - 38,0 (текущая цена - 34,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит (для GDR; цены в долларах США) - 13,0 (текущая цена - 12,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит - 4000,0 (текущая цена - 3280,0), рекомендация - держать.