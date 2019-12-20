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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг GDR Магнита до "держать" после переоценки сектора
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20 декабря 2019 года 18:26

БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг GDR Магнита до "держать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 3% - до $38 за штуку, а GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) на 8% - до $13, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Кроме того, для GDR "Магнита" была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать". Для акций "Магнита" и GDR X5 рекомендация "держать" была подтверждена.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Магнит


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