БКС Глобал Маркетс поднял рейтинг GDR Магнита до "держать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 3% - до $38 за штуку, а GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) на 8% - до $13, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

Кроме того, для GDR "Магнита" была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать". Для акций "Магнита" и GDR X5 рекомендация "держать" была подтверждена.