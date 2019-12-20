Индекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в средней части диапазона 3000-3020 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в средней части диапазона 3000-3020 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Индекс Мосбиржи сохраняет нейтральную внутридневную техническую картину. До конца пятницы локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию большого количества статистических показателей в США, которые в целом могут иметь смешанный характер. "Пока что складываются условия для закрытия индекса Мосбиржи в средней части диапазона 3000-3020 пунктов с умеренным отклонением в пределах 0,5% по итогам дня. Эта оценка будет справедливой, если в вечерние часы торгов мы не услышим новых важных новостей", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.