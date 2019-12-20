Средняя цена золота в 2020 году может составить 1492 доллара/унцию - Промсвязьбанк

Средняя цена золота в 2020 году может составить 1492 доллара/унцию, сообщается в обзоре Промсвязьбанка

Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. Причем ралли на фондовых рынках в конце текущего года не привело к масштабной коррекции, цены остаются стабильными, торгуясь в диапазоне 1450-1500 долларов/унцию, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Инвесторы продолжают рассматривать золото как способ защиты своих вложений, что подтверждается стабильной долей длинных позиций и вложений в золотые ETF. Обещания ФРС не повышать ставку в следующем году – это поддерживающий фактор, последние сообщения о скором подписании торговой сделки США-Китай настраивают на позитив в плане перспектив мировой экономики, но высокая доля неопределенности сохранится, что позволит золоту подрасти, полагают эксперты.

"Средняя цена золота в 2020 году, по нашим оценкам, может составить 1492 доллара/унцию", - прогнозируют в Промсвязьбанке.