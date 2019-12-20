Цены на нефть в 2020 году будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в 2020 году будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка

Нефть Brent проторговала 63-65 долл./барр. на фоне улучшения общерыночного саммита. Торговые переговоры КНР-США могут наконец перейти к стадии оформления промежуточного договора: стороны планируют встречу в начале января 2020 года. Это несколько сглаживает, хотя и не нивелирует ожидания падения спроса на нефть в следующем году, отмечают аналитики банка.

Цены на нефть в 2020 году будут относительно стабильны на уровне 60-65 долл./барр., прогнозируют специалисты Промсвязьбанка Циклическое замедление темпов роста мировой экономики обусловит пониженный спрос на нефть. Продолжение роста добычи сланцевиками США сформирует избыток предложения на рынке, что не сможет нивелировать ОПЕК+. "Повышательные риски прогнозу возможны в случае геополитической нестабильности, влекущей за собой срыв поставок нефти. Риски низких цен на нефть мы видим в случае более резкого замедления темпов мировой экономики с отсутствием продвижения в торговой сделке США-Китай", - указывают в Промсвязьбанке.