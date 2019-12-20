Доллар США будет слабеть в 2020 году - Saxo Bank

Доллар США относительно инертен. Заметно снизился он только относительно валют развивающихся стран, а из G10 - скандинавских. "Это связано с объявлением о торговом соглашении между США и Китаем - рынок "сходит с ума" в погоне за доходностью и риском. Мы предполагаем, что в 2020 году USD будет слабеть, но на ближайшее время путь к этому неясен. Весь год будет ощущаться близость американских выборов, и это может таить много ловушек для трейдеров", - отмечает в комментарии главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.