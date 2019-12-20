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20 декабря 2019 года 15:44
Потенциал для еще более заметного укрепления рублевого курса ограничен завершением года - БКС
Рубль может предпринять попытку для дальнейшего укрепления - валюта получит традиционную поддержку в рамках подготовки к налоговому периоду, но потенциал для еще более заметного укрепления рублевого курса остается ограничен сезонностью завершения года, когда спрос на иностранную валюту находится на повышенном уровне, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Рублю в пятницу удается укрепиться до новых максимумов 2019 года - вблизи 62 за доллар. По оценкам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, в завершении недели рублевая валюта могла получить дополнительную геополитическую поддержку. Наиболее масштабным фактором в пользу укрепления рублевой валюты остается общерыночный оптимизм - отсутствие нового витка торгового противостояния США и Китая ввело участников рынков в состояние эйфории в конце года. В том числе позитивный рыночный фон, помимо продления сделки ОПЕК+ и удачного размещения Saudi Aramco, способствует росту нефтяных котировок выше уровней 66$, что также транслируется в рублевую поддержку. "Тем не менее, в сложившихся условиях мы хотим в очередной раз обратить внимание на геополитическую плоскость - в конце года в отношении рубля не реализовались и санкционные угрозы. На этой недели мы видели, что в ходе сенатских слушаний (Комитета по иностранным делам) был принят законопроект "адских" санкций (DASKA), включающий наиболее жесткие ограничения для российских банков, ОФЗ и проектов нефтяной отрасли. В то же время реакция российских рынков и рубля в частности на данные новости была полностью нейтральной", - отмечает А. Покатович. "На наш взгляд, для такой "санкционной инертности" в перспективе ближайших месяцев у рубля есть следующие весомые предпосылки. Во-первых, для того чтобы санкции из санкционных законопроектов были реализованы, данные законопроекты должны пройти через весь Конгресс и получить подпись президента. С учетом текущего уровня жесткости политической борьбы в США мы полагаем, что процесс перехода таких законопроектов в формат законов может быть растянут во времени, а их итоговая форма заметно видоизменена. Также мы считаем, что основной текущей сдержанности российского рынка в реакции на санкционное "законотворчество" в США определяется наличием прогресса разрешении некоторых "острых" вопросов с Украиной. Ранее мы видели, что в ходе встречи "нормандской четверки" Киев и Москва продемонстрировали сохранение потенциала для дальнейшего сближения. А уже в четверг и в пятницу в новостном фоне мы наблюдаем за позитивом в решении газового вопроса с Украиной. По нашим оценкам, знаковым моментом в этой плоскости является, хотя еще и не гарантированное, но признание в российском истеблишменте возможностей по выплате $3млрд "Газпромом" в пользу украинского "Нафтогаза", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Премьер". Выплата данного долга, на взгляд эксперта, может стать значительной предпосылкой для дальнейшего улучшения российско-украинских отношений. "По нашим оценкам, потенциал для сближения позиций Москвы и Киева оказывает понижательное воздействие на вероятность реализации рисков усиления западного санкционного давления на РФ в ближайшей перспективе. На наш взгляд, умеренно позитивный новостной фон по российско-украинским отношениям мог стать одним из основных факторов пятничного укрепления рубля к отметкам, близким к 62 рублей за доллар. Заметим, что в данном случае речь идет о санкционной сдержанности в отношении РФ в краткосрочной перспективе, на более длительном временном горизонте актуальность санкционных рестрикций в отношении Москвы сохраняется", - указывает А. Покатович. Что касается краткосрочной перспективы ближайших дней, то рубль может предпринять попытку для дальнейшего укрепления - валюта получит традиционную поддержку в рамках подготовки к налоговому периоду. В то же время потенциал для еще более заметного укрепления рублевого курса, на взгляд главного аналитика, остается ограничен сезонностью завершения года, когда спрос на иностранную валюту находится на повышенном уровне. "В этих условиях ожидаем движения курса российской валюты в диапазоне 61,5-62,8 рублей за доллар", - заключает Антон Покатович.
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