ИСПРАВЛЕНО: Может быть интересна покупка "префов" Сбербанка при пробитии уровня 223 рубля - ГК "ФИНАМ"

(исправлено: инвестиционный консультант ГК "ФИНАМ" Сергей Давыдов, а не аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов)

По мнению инвестиционного консультанта ГК "ФИНАМ" Сергея Давыдова, на текущий момент может быть интересна покупка "префов" Сбербанка при пробитии уровня 223 рубля, так как открывается горизонт движения к 240 рублям. Инвестирование можно рассматривать как долгосрочное, так и среднесрочное. Рубль смотрится очень привлекательно среди валют развивающихся стран.