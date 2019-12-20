Может быть интересна покупка "префов" Сбербанка при пробитии уровня 223 рубля - ГК "ФИНАМ"

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Сергея Дроздова, на текущий момент может быть интересна покупка "префов" Сбербанка при пробитии уровня 223 рубля, так как открывается горизонт движения к 240 рублям. Инвестирование можно рассматривать как долгосрочное, так и среднесрочное. Рубль смотрится очень привлекательно среди валют развивающихся стран.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России