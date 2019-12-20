Закрепление цены Brent выше отметки $65,50 создает потенциал для теста уровня $67,00 на предстоящей неделе - PremEx

Цена Brent в пятницу находится на уровне 3-х мес. максимума, и закрепление ее выше отметки $65,50 создает потенциал для теста уровня $67,00 на предстоящей неделе, отмечается в обзоре PremEx.

"Согласно своему еженедельному отчету, Минэнерго США сообщило о снижении запасов почти на 1,1 млн барр. при прогнозе в 1,92 млн барр., - напоминают аналитики PremEx. - Поддержку сырьевому активу так же оказывают новости об уверенном продвижении сделки между Вашингтоном и Пекином, а, именно, успешному завершению ее первой фазы. Новостной оптимизм сопровождается решением ОПЕК+ об увеличении объёма сокращения нефтедобычи".