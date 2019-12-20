Сильных движений и высоких оборотов в сегменте ОФЗ в конце года не ожидается - Уралсиб

Рубль сможет оказать небольшую поддержку сегменту ОФЗ, но сильных движений и высоких оборотов в конце года не ожидается, говорится в обзоре Уралсиба.

"Доходности вдоль кривой в четверг выросли в среднем на 1–4 б.п. Отметим, что в последнее время рубль и ОФЗ часто двигаются в противофазе: мы уже несколько раз наблюдали, как ОФЗ полностью игнорировали движение на валютном рынке, где в последнее время превалирует спрос на российскую валюту. По нашему мнению, укрепление рубля способно оказать хоть небольшую, но поддержку сегменту ОФЗ, впрочем, сильных движений и высоких оборотов в конце года мы не ждем", - пишет аналитик Уралсиба Ольга Стерина.