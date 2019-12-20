Sberbank CIB снизил рекомендацию для акций Мосэнерго и ОГК-2 до "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил рекомендацию для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с "покупать" до "держать", следует из аналитических материалов инвестбанка.

Прогнозная стоимость бумаг "Мосэнерго" была понижена с 2,89 рубля до 2,48 рубля за штуку, а бумаг "ОГК-2" - с 0,74 рубля до 0,65 рубля за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,48 (текущая цена - 2,32), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,65 (текущая цена - 0,6), рекомендация - держать.