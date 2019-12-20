Цены на нефть в течение следующей недели останутся в диапазоне 66-68 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в течение следующей недели останутся в диапазоне 66-68 долл./барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. "Нефть остается на траектории роста на фоне позитивного общерыночного сантимента, поддержанного прогрессом хода торговых переговоров США-КНР. Заключение промежуточного соглашения намечено на начало января. Это сглаживает ожидания серьезного замедления спроса на нефть в следующем году", - отмечает эксперт банка.