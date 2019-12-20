Приток капитала в акции и облигации РФ возобновился, в лидерах бонды - "БКС Глобал Маркетс"

Приток капитала в акции и облигации РФ по итогам недели, завершившейся 18 декабря 2019 года, возобновился, сообщается обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 12 по 18 декабря составил $230 млн против оттока $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.