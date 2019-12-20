Потенциал снижения EUR/USD ограничен - ГК "ФИНАМ"

Потенциал снижения пары EUR/USD ограничен, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта утром в пятницу торгуется на отрицательной территории, причем "евромедведи" сумели нивелировать весь рост четверга.

Участникам рынка стоит проследить за статистикой по окончательному индексу потребительского доверия Университета Мичигана. "Согласно нашим ожиданиям, в декабре показатель составил 99,2 пункта", - отмечает аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. Также выйдут данные по расходам и доходам граждан США за ноябрь. В еврозоне будет опубликован индекс потребительского доверия за декабрь. Важных выступлений представителей ФРС в пятницу не ожидается.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD пробила нижнюю границу восходящего канала, однако при этом может торговаться в рамках нисходящего треугольника или вымпела, из которых будет выход наверх. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но скоро достигнут зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения ограничен", - указывает аналитик ГК "ФИНАМ".