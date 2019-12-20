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20 декабря 2019 года 09:53

Старт торгов акциями пройдет нейтрально - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" в пятницу прогнозируют нейтральный старт торгов на российском рынке акций, говорится в обзоре.

Опубликовано: /Атон/
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